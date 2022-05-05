Росавиация приняла решение продлить до 13 мая ограничения полетов в южные регионы

Росавиация приняла решение продлить до 13 мая ограничения полетов в южные регионы
Росавиация приняла решение продлить до 13 мая ограничения полетов в южные регионы. Фото: pixabay

Режим ограничения полетов в некоторые аэропорты юга России и продлен до 13 мая.

Росавиация решила продлить ограничение на полеты в аэропорты Юга и Центральной России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что временный запрет распространяется на полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Российским авиакомпаниям дали совет думать о других маршрутах, которые могут стать альтернативой. Например, используя авиагавани в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве для перевозки пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в петербургском аэропорту Пулково в четверг, 5 мая, задерживаются два рейса, при этом вовсе отменены 13 самолетов по разным направлениям. Два рейса по расписанию вылетят позже запланированного. Речь идет о самолете в Москву на 9:20 (теперь отправится в 10:55) и рейсе Санкт-Петербург-Чита на 17:20 (теперь 19:00).

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