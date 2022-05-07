Телеканал «Санкт-Петербург» проведет прямую трансляцию Парада Победы

Телеканал &#171;Санкт-Петербург&#187; проведет прямую трансляцию Парада Победы
Прямое включение с Дворцовой площади начнется ровно в 10 утра. Фото: пресс-служба ЗВО

Телеканал «Санкт-Петербург» в прямом эфире покажет петербуржцам праздничный Парад Победы 9 мая.

Онлайн-трансляция парада в День Победы будет вестись в социальных сетях телеканала «Санкт-Петербург«. Прямое включение с Дворцовой площади начнется ровно в 10 утра.

Горожанам покажут торжественное прохождение колонн военных расчетов и военной техники, в том числе легендарный танк Т-34. Кроме того, пользователи смогут увидеть пролеты авиации с участием вертолетов Ми-8, ударного Ми-24, транспортного Ми-26, «Ночных охотников» Ми-28. Над Петербургом пролетят и самолеты — транспортные Ан и истребители-перехватчики МиГ-31.

Всего в параде будут участвовать более 4 тысяч военных и курсантов, свыше 80 единиц военной техники и порядка 30 самолетов и вертолетов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что праздничный салют в честь Дня Победы прогремит над Северной столицей в 22:00.

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