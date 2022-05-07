В МЧС предупредили петербуржцев о ветре до 15 м/с 8 мая

В МЧС предупредили петербуржцев о ветре до 15 м/с 8 мая
В Петербурге ожидается усиление ветра. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Городское МЧС предупредило жителей Петербурга об усилении ветра в воскресенье.

Об этом пресс-служба управления МЧС по Петербургу сообщила со ссылкой на прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По данным специалистов, сильный ветер ожидается в Северной столице в воскресенье, 8 мая. В отдельных районах порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал о погоде в Петербурге на праздничные выходные. Сегодня днем воздух в Северной столице прогреется до +20 градусов, но уже завтра в город вернется похолодание. 9 мая тоже будет около +10 градусов, но уже на следующий день в Петербурге потеплеет до +15 градусов.

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