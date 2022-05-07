МЧС: в ближайшие часы в Петербурге начнутся грозы и град

МЧС: в ближайшие часы в Петербурге начнутся грозы и град
В Петербурге прогремит гроза. Фото: Pixabay

Петербургские спасатели предупредили жителей города о надвигающихся грозе и граде.

Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС. По данным синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ближайшие несколько часов в некоторых районах Северной столицы начнутся грозы и град. Во время грозы возможно кратковременное усиление ветра до 15 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что непогода ждет петербуржцев и в воскресенье, 8 мая. В МЧС предупредили, что в отдельных районах порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Также завтра в городе ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от +5 до +7 градусов, а днем воздух может прогреться до +12 градусов.

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