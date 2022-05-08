В сгоревшей однушке в Купчино нашли труп женщины

В пожаре погибла женщина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В пожаре погибла женщина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Накануне вечером во Фрунзенском районе Петербурга горела квартира. После пожара спасатели нашли труп.

Как сообщили в пресс-службе городского главка МЧС, пожар начался накануне около 21 часа на Малой Балканской улице, 46. По неизвестной причине вспыхнул коридор однокомнатной квартиры. Огонь охватил семь квадратных метров обстановки.

С пожаром боролись 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Пламя локализовали за полчаса.

В квартире после тушения пожара обнаружили тело погибшей женщины. Больше никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего и причины пожара устанавливаются.

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