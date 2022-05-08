В Кронштадте автомобилист сбил пятиклассника на самокате

В Кронштадте автомобилист сбил пятиклассника на самокате
Мальчика сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кронштадте машина сбила школьника, ехавшего по пешеходному переходу на самокате.

Как стало известно Gazeta.SPb, автомобильная авария случилась накануне около 18 часов на проспекте Ленина в Кронштадте. Иномарка «Киа Спортейдж» при повороте сбила 11-летнего пятиклассника из местной школы, который пересекал дорогу по «зебре» на самокате.

В результате ДТП у школьника сломана правая стопа. В состоянии средней тяжести его госпитализировали в больницу.

За рулем «Киа» находился 56-летний автомобилист из Шушар. В этом году он привлекался к административной ответственности за превышение скорости и за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и разметкой проезжей части дороги.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в саду Сан-Галли мужчина приставал к школьницам.

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