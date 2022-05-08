В саду Сан-Галли мужчина приставал к школьницам

В саду Сан-Галли мужчина приставал к школьницам
Инцидент произошел в саду Сан-Галли. Фото: google.maps

В центре Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину, развращавшего несовершеннолетних.

Как стало известно Gazeta.SPb, полицию в сад Сан-Галли на Лиговском проспекте накануне вечером вызвала 16-летняя девушка. Она сообщила, что неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Оперативно прибывший наряд полиции задержал неизвестного у дома №69 по улице Черняховского. Им оказался 37-летний безработный мужчина из Архангельской области. В отделе полиции на него составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Информацию о случившемся передали следователям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что отчима задержали за истязание 12-летнего пасынка и его двухгодовалого брата в Петербурге. Дети были госпитализированы с побоями.

новости СПб развратные действия сан-галли


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Пожарные спасли кота, забравшегося на дерево на улице Отважных
Зданию меднолитейных мастерских на Васильевском острове вернут исторический облик
Петербургский «Метеор» начнет доставлять туристов до крепости ...
В МВД составили социальный портрет преступника в России
Петербургские офисы могут опустеть из-за ухода IT-компаний
Cuerpo Mente: базилик улучшает пищеварение и помогает бороться с акне
Министр ФРГ Шульце заявила об угрозе голода в мире из-за конфликта на Украине
На Пискаревском кладбище возложили цветы и венки в преддверии Дня Победы