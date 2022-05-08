В саду Сан-Галли мужчина приставал к школьницам

В центре Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину, развращавшего несовершеннолетних.

Как стало известно Gazeta.SPb, полицию в сад Сан-Галли на Лиговском проспекте накануне вечером вызвала 16-летняя девушка. Она сообщила, что неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Оперативно прибывший наряд полиции задержал неизвестного у дома №69 по улице Черняховского. Им оказался 37-летний безработный мужчина из Архангельской области. В отделе полиции на него составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Информацию о случившемся передали следователям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что отчима задержали за истязание 12-летнего пасынка и его двухгодовалого брата в Петербурге. Дети были госпитализированы с побоями.