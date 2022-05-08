К берегу Невы в Рыбацком прибился пустой гроб

К берегу Невы в Рыбацком прибился пустой гроб
Гроб прибило к берегу Невы. Фото: скриншот "Рыбацкое - наш район"

В Рыбацком местный житель заметил пустой гроб, который прибило к берегу Невы.

Очевидец рассказал в ВК-сообществе «Рыбацкое — наш район», что совершил жуткую находку, когда пошел фотографировать уток на берегу Невы. Сделав несколько снимков, он заметил в прошлогоднем тростнике гроб. Деревянный ящик для мертвецов был пустым, а крышка была в двадцати метрах от него.

Гроб прибило к берегу Невы. Фото: скриншот «Рыбацкое — наш район»

«Не могу передать словами свои чувства, но что-то ниже среднего. Никогда не видел нечего подобного, тем более на реке рядом с домом», — написал мужчина.

Он добавил, что трупа-владельца гроба поблизости не было, соответствующего запаха от ящика тоже не исходило.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в сгоревшей однушке в Купчино нашли труп женщины. Все обстоятельства произошедшего и причины пожара устанавливаются.

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