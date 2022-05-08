Министр ФРГ Шульце заявила об угрозе голода в мире из-за конфликта на Украине

Шульц напомнила, что многие страны зависят от российских и украинских сельхозпродуктов. Фото: pixabay

Шульц напомнила, что многие страны зависят от российских и украинских сельхозпродуктов. Фото: pixabay

Конфликт на Украине, засуха и вызванный пандемией кризис могут привести к сильнейшему со времен Второй мировой войны голоду, считает министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце.

Министр заявила в интервью Bild am Sonntag, что конфликт на Украине, сильная засуха, пандемия коронавируса и вызванный ей кризис спровоцировали повышение цен на продукты во всем мире. По ее словам, цены выросли уже на треть и находятся на рекордном уровне. Шульц напомнила, что многие страны зависят от российских и украинских сельхозпродуктов.

Она привела данные Всемирной продовольственной программы, которые свидетельствуют о том, что голод испытывают порядка 300 миллионов человек по всему миру, и этот показатель постоянно увеличивается.

«Посыл таков: нам грозит сильнейший голод со времен Второй мировой войны и миллионы жертв», — предупредила Шульц.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минпромторг назвал более 50 категорий товаров, разрешенных для параллельного импорта.