Правительство России приняло решение обнулить плату за газ для мемориалов Вечного огня

Правительство Российской Федерации приняло решение обнулить плату за газ для мемориалов Вечного огня.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, которым закрепляется обнуление платы за поставки газа, а также услуги по его транспортировке по газораспределительным сетям для Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и мемориалах. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что решение было принято в рамках поручения президента России Владимира Путина. Эта задача была поставлена в феврале текущего года по итогам одного из совещаний с членами правительства. В апреле Госдума и Совфед приняли закон, который наделил кабмин полномочиями по определению принципа безвозмездной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти.

В сообщении подчеркивается, что обнуление платы направлено на то, чтобы не позволить огню, зажженному в честь погибших защитников Отечества, гаснуть из-за неуплаты или просрочки оплаты за топливо.

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