Новак сообщил, что Россия нашла новых покупателей нефти

Как считает вице-премьер России Александр Новак, Россия рассчитывает, что в мае добыча нефти увеличится по сравнению с апрелем.

Новак заметил, что уже сейчас отмечается увеличение числа новых покупателей нефти из России, и даже в странах Азии. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-премьер подчеркнул, что если смотреть на показатели начала мая, то они уже лучше апреля. Он заметил, что сейчас ситуация стабильная. Также Новак утверждает, что добыча нефти увеличилась по сравнению с апрелем, в связи с этим есть расчет на восстановление и улучшения показателей в мае.

По словам вице-премьера, кабинет министров зафиксировал увеличение числа новых покупателей российской нефти, в том числе в странах Азии. Кроме того, РФ рассматривает ряд мер по диверсификации поставок нефти, и ВСТО («Восточная Сибирь — Тихий океан») — один из вариантов, как и строительство новых портовых мощностей.

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