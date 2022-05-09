Новак сообщил, что Россия нашла новых покупателей нефти

Новак сообщил, что Россия нашла новых покупателей нефти
Новак сообщил, что Россия нашла новых покупателей нефти. Фото: kremlin.ru

Как считает вице-премьер России Александр Новак, Россия рассчитывает, что в мае добыча нефти увеличится по сравнению с апрелем.

Новак заметил, что уже сейчас отмечается увеличение числа новых покупателей нефти из России, и даже в странах Азии. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-премьер подчеркнул, что если смотреть на показатели начала мая, то они уже лучше апреля. Он заметил, что сейчас ситуация стабильная. Также Новак утверждает, что добыча нефти увеличилась по сравнению с апрелем, в связи с этим есть расчет на восстановление и улучшения показателей в мае.

По словам вице-премьера, кабинет министров зафиксировал увеличение числа новых покупателей российской нефти, в том числе в странах Азии. Кроме того, РФ рассматривает ряд мер по диверсификации поставок нефти, и ВСТО («Восточная Сибирь — Тихий океан») — один из вариантов, как и строительство новых портовых мощностей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правительство предоставило президенту России Владимиру Путину предложение о дополнительной индексации пенсий и пособий жителей.

александр новак нефть Россия экономика


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Недалеко от Пискаревского кладбища мигрант мог попытаться изнасиловать девочку
Стало известно, почему не состоялась воздушная часть парада Победы в Москве
Владимир Путин 9 Мая присоединился к шествию «Бессмертный полк»
Делегация Ленобласти поздравила с годовщиной Победы ветеранов из Енакиево
Александр Дрозденко принял участие в шествии «Бессмертного полка»
Жителей Ленинградской области с Днем Победы поздравил Сергей Перминов
Из Ладожского озера выловили тело человека
Праздничное граффити ко Дню Победы украсило подстанцию у КАД Петербурга