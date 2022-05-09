Кабмин предоставил президенту РФ инициативу о дополнительной индексации пенсий и пособий

Правительство предоставило президенту России Владимиру Путину предложение о дополнительной индексации пенсий и пособий граждан.

Владимиру Путину была предложена инициатива дополнительной индексаций пенсий и социальных пособий. Как заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, соответствующие предложения были направлены в аппарат правительства, после чего переданы президенту. Об этом сообщают РИА Новости.

Глава Минтруда подчеркнул, что в документах рассматриваются несколько вариантов параметров дополнительной индексации. Отмечается, что заявленные меры позволят снизить темпы снижения показателей реальных доходов населения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правительство Российской Федерации приняло решение обнулить плату за газ для мемориалов Вечного огня. Обнуление платы направлено на то, чтобы не позволить огню, зажженному в честь погибших защитников Отечества, гаснуть из-за неуплаты или просрочки оплаты за топливо.