В Курортном районе Петербурга восьмилетняя девочка погибла в бассейне дома дедушки

Восьмилетний ребенок из Москвы отправился на майские праздники к дедушке в Курортный район Петербурга, где и случилась трагедия.

Московская школьница погибла, плавая в бассейне дома дедушки. Об этом сообщает «Фонтанка». Все произошло около десяти вечера 9 мая в 1-м Торфяном переулке в Зеленогорске.

На место происшествия вызвали скорую, но по прибытию медикам пришлось уже констатировать смерть восьмилетней девочки. По предварительной информации, ребенок приехал к дедушке на майские праздники вместе со своим 39-летним отцом, который является замдиректора столичного НИИ. Предполагается, что около 21:30 девочка плавала в бассейне, после чего у нее случился приступ, который вовремя не увидели взрослые.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка. Все детали устанавливаются.

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