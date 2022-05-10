В Курортном районе Петербурга восьмилетняя девочка погибла в бассейне дома дедушки

В Курортном районе Петербурга восьмилетняя девочка погибла в бассейне дома дедушки
В Курортном районе Петербурга восьмилетняя девочка погибла в бассейне дома дедушки. Фото: Pixabay

Восьмилетний ребенок из Москвы отправился на майские праздники к дедушке в Курортный район Петербурга, где и случилась трагедия.

Московская школьница погибла, плавая в бассейне дома дедушки. Об этом сообщает «Фонтанка». Все произошло около десяти вечера 9 мая в 1-м Торфяном переулке в Зеленогорске.

На место происшествия вызвали скорую, но по прибытию медикам пришлось уже констатировать смерть восьмилетней девочки. По предварительной информации, ребенок приехал к дедушке на майские праздники вместе со своим 39-летним отцом, который является замдиректора столичного НИИ. Предполагается, что около 21:30 девочка плавала в бассейне, после чего у нее случился приступ, который вовремя не увидели взрослые.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка. Все детали устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мигрант подозревается в попытке изнасиловать 13-летнюю девочку недалеко от Пискаревского кладбища, на Меншиковском проспекте.

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