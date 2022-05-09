Недалеко от Пискаревского кладбища мигрант мог попытаться изнасиловать девочку

Мигрант подозревается в попытке изнасиловать 13-летнюю девочку недалеко от Пискаревского кладбища.

Следственным комитетом Санкт-Петербурга заведено уголовное дело в отношении 24-летнего гражданина, который, предположительно мог попытаться изнасиловать тринадцатилетнюю девочку на Меншиковском проспекте. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Мужчина оказался мигрантом из Узбекистана. Сам инцидент произошел в ночь на 8 мая, и вечером того же дня мужчина был задержан на улице Руставели. Выяснилось, что он работает дворником и на миграционном учете не состоит.