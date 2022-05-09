Недалеко от Пискаревского кладбища мигрант мог попытаться изнасиловать девочку

Недалеко от Пискаревского кладбища мигрант мог попытаться изнасиловать девочку
Недалеко от Пискаревского кладбища мигрант мог попытаться изнасиловать девочку. Фото: Следственный Комитет РФ

Мигрант подозревается в попытке изнасиловать 13-летнюю девочку недалеко от Пискаревского кладбища.

Следственным комитетом Санкт-Петербурга заведено уголовное дело в отношении 24-летнего гражданина, который, предположительно мог попытаться изнасиловать тринадцатилетнюю девочку на Меншиковском проспекте. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Мужчина оказался мигрантом из Узбекистана. Сам инцидент произошел в ночь на 8 мая, и вечером того же дня мужчина был задержан на улице Руставели. Выяснилось, что он работает дворником и на миграционном учете не состоит.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 мая на улице Политрука Пасечника прогулка по заброшенному зданию обернулась для четырнадцатилетней девочки разрывом селезенки.

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