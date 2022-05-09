В Петербурге школьница сорвалась с заброшенного здания и получила разрыв селезенки

В Петербурге школьница сорвалась с заброшенного здания и получила разрыв селезенки
В Петербурге школьница сорвалась с заброшенного здания и получила разрыв селезенки. Фото: Baltphoto

На улице Политрука Пасечника прогулка по заброшенному зданию обернулась для четырнадцатилетней девочки разрывом селезенки.

Ученица одной из школы Петербурга отправилась в заброшенное здание, где и произошел несчастный случай. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что ребенка увезли в больницу в тяжелом состоянии с разрывом селезенки, ушибом печени и прочими травмами.

Предполагается, что четырнадцатилетняя школьница гуляла по зданию и сорвалась вниз во время того, как спускалась со второго этажа на первый. Семья девочки характеризуется как благополучная.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в воскресенье, 8 мая, в Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого погиб 23-летний пассажир. Девушка 18 лет, которая находилась на водительском месте выжила.

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