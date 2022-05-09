На улице Политрука Пасечника прогулка по заброшенному зданию обернулась для четырнадцатилетней девочки разрывом селезенки.

Ученица одной из школы Петербурга отправилась в заброшенное здание, где и произошел несчастный случай. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что ребенка увезли в больницу в тяжелом состоянии с разрывом селезенки, ушибом печени и прочими травмами.

Предполагается, что четырнадцатилетняя школьница гуляла по зданию и сорвалась вниз во время того, как спускалась со второго этажа на первый. Семья девочки характеризуется как благополучная.

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