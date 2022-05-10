Минфин РФ: информация о падении ВВП России на 12% не соответствует действительности

Информация о падении ВВП России на 12% не соответствует действительности, заявил Минфин РФ. Фото: Pixabay

Информация о падении ВВП России на 12% не соответствует действительности, заявил Минфин РФ. Фото: Pixabay

Министерство финансов Российской Федерации опровергло информацию о возможном масштабном сокращении российской экономики на 12%.

Соответствующее заявление Минфина РФ является опровержением на опубликованную агентством Bloomberg информацию, в которой пояснялось, что ведомство ожидает самого масштабного сокращения российской экономики на 12%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина.

«Информация о возможном падении ВВП России по итогам 2022 года до 12%, опубликованная Bloomberg, не соответствует действительности», — подчеркнули в пресс-службе.

В министерстве также добавили, что в полномочия Минфина не входит подготовка официальных макроэкономических прогнозов. Ожидается, что принимаемые правительством России и ЦБ меры позволят в значительной степени купировать негативные последствия от санкций и обеспечить стабильное развитие экономики.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что министр финансов России Антон Силуанов на встрече глав центробанков и министров финансов стран G20 рассказал о проблемах мировой экономики, возникших из-за антироссисйских санкций.