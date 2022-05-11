Следующие длинные выходные в России ожидаются в июне

Российские граждане в июне будут отдыхать три дня подряд.

Следующие выходные в РФ ожидаются в июне. В связи с празднованием Дня России россияне будут отдыхать три дня подряд. Об этом свидетельствует производственный календарь на текущий год.

День России, который отмечается 12 июня, в этом году выпадает на воскресенье. Из-за праздников решили сделать выходным еще понедельник 13 мая, то есть нерабочими будут дни с 11 по 13 июня включительно. А затем россиян ждет четырехдневная рабочая неделя.

После этого в 2022 году останутся только одни длинные выходные. Из-за Дня народного единства россияне будут отдыхать с 4 по 6 ноября включительно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что центр Петербурга отмывали с шампунем после майских праздников.