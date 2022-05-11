РПЦ просит Смольный передать в собственность пять зданий в Василеостровском районе

Петербургская епархия РПЦ обратилась в городское правительство с просьбой безвозмездно передать в собственность пять зданий на Васильевском острове.

Как сообщается на сайте ведомства, РПЦ обратилась с соответствующей просьбой в комитет имущественных отношений Петербурга (КИО). Речь идет о зданиях на Камской улице рядом со Смоленским кладбищем: литера Б дома №16, литера В дома №18, литера Г дома №20, литера Д дома №22 и литера Е дома №24.

В РПЦ уточнили, что здания были построены в период с 1883 по 1900 годы и раньше были в собственности церкви Смоленской иконы Божией Матери. Сейчас эти постройки признаны памятниками федерального значения. В них находятся паломническая гостиница, воскресная школа Смоленского храма, трапезная и музей святой Ксении Блаженной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что зданию меднолитейных мастерских на Васильевском острове вернут исторический облик.