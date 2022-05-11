ФСБ усилит режим охраны в приграничных районах Ленобласти

В мае пограничники усилят контроль у российских границ в Ленинградской области.

Как сообщает погрануправление ФСБ по Петербургу и Ленобласти, в этом месяце в приграничных районах региона совместно с полицией, Росгвардией и транспортной полицией будут проводиться профилактические мероприятия. Правоохранители усилят контроль за состоянием режима границы России и пограничного режима.

Ведомство обратилось к жителям Ленобласти, проживающим рядом с государственной границей, с просьбой носить с собой удостоверяющие личность документы, чтобы избежать возможных недоразумений. Также местных жителей попросили с пониманием отнестись к возможным неудобствам из-за проверок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Финская таможня развернула на границе 35 петербургских фур.