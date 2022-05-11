ФСБ усилит режим охраны в приграничных районах Ленобласти

ФСБ усилит режим охраны в приграничных районах Ленобласти
Российско-финская граница. Фото: ПУ ФСБ по СПб и ЛО

В мае пограничники усилят контроль у российских границ в Ленинградской области.

Как сообщает погрануправление ФСБ по Петербургу и Ленобласти, в этом месяце в приграничных районах региона совместно с полицией, Росгвардией и транспортной полицией будут проводиться профилактические мероприятия. Правоохранители усилят контроль за состоянием режима границы России и пограничного режима.

Ведомство обратилось к жителям Ленобласти, проживающим рядом с государственной границей, с просьбой носить с собой удостоверяющие личность документы, чтобы избежать возможных недоразумений. Также местных жителей попросили с пониманием отнестись к возможным неудобствам из-за проверок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Финская таможня развернула на границе 35 петербургских фур.

контроль ленобласть пограничная зона пограничное управление фсб фсб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
«Ростех» запустил в Петербурге производство гидроцилиндров для ...
ФСБ усилит режим охраны в приграничных районах Ленобласти
Участниками ПМЭФ-2022 станут более 500 российских компаний
Новую дорогу от Камышовой до Планерной построят через четыре года
На Елагином острове пройдет Фестиваль тюльпанов
В Пулково в среду отменили 10 рейсов
В Петербурге задержали водителя, напавшего на инспекторов ДПС с газовым ...
Rutube возобновит работу 11 мая