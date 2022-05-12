Петербуржцы назвали 10 любимых городских фонтанов

Фонтан у Российской национальной библиотеки стал самым популярным в Петербурге. Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Фонтан у Российской национальной библиотеки стал самым популярным в Петербурге. Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

В Петербурге вместе с летним туристическим сезоном открылся сезон фонтанов. Стало известно, какие городские фонтаны самые популярные у петербуржцев.

Всего в Северной столице насчитывается более сотни фонтанов. Редакция Peterburg2 составила топ-10 самых популярных у посетителей сайта.

Лидером стал фонтан перед зданием Российской национальной библиотеки на Московском проспекте, который в прошлом году вновь заработал после реставрации. Следующим по популярности оказался фонтан в парке 300-летия Петербурга, а за ним следует фонтан в Южно-Приморском парке.

В пятерку самых любимых фонтанов также вошли те, которые находятся в Летнем саду и во дворике Сен-Жермен.

Кроме того, жителям города нравятся поющий фонтан Мир детям на площади у «Гранд Каньона», Адмиралтейский фонтан в Александровском саду, фонтан на Московской площади, фонтан в Воронихинском сквере у Казанского собора, а также танцующий фонтан на площади Ленина перед Финляндским вокзалом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фонтаны «Петергофа» открыли летний сезон.