Фонтаны «Петергофа» открыли летний сезон

Увидеть работающие фонтаны в Нижнем парке можно ежедневно с 10:00 до 19:45. Фото: ГКЗ "Петергоф"

Увидеть работающие фонтаны в Нижнем парке можно ежедневно с 10:00 до 19:45. Фото: ГКЗ "Петергоф"

Государственный музей-заповедник «Петергоф» запустил свои знаменитые фонтаны в честь открытия летнего сезона.

Как сообщили в пресс-службе «Петергофа», в субботу в Нижнем парке вновь заработали фонтаны.

Летний сезон продлится до середины октября. Увидеть работающие фонтаны в Нижнем парке можно ежедневно с 10:00 до 19:45. А открыты для посещения парки Нижний, Александрия и Ораниенбаум будут каждый день с 9:00 до 20:00.

В музее-заповеднике также рассказали о Весеннем празднике фонтанов. Он состоится 21 мая на Большом каскаде в Нижнем парке. Шоу приурочено 350-летию со дня рождения императора Петра I.

Кроме того, «Петергоф» объявил о нововведениях для посетителей. Так, парки Александрия и Ораниенбаум можно будет посетить бесплатно с 18:00 до 19:30.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что большинство фонтанов запустили в Петербурге.