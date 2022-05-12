Петербуржцам рассказали, кому будут вручать новый памятный знак «350 лет Петру Великому»

В Петербурге распоряжением властей учредили новый памятный знак, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, награждать знаком «350 лет Петру Великому» будут за высокие достижения в профессиональной или общественной деятельности. Вместе со знаком вручат удостоверение и набор медалей, которые также посвящены юбилею российского императора.

Памятный знак имеет круглую форму диаметром 32 миллиметра. На лицевой стороне изображен портрет Петра I, а на обороте расположили композицию из очертания Петропавловской крепости с лавровыми ветвями по кругу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы назвали 10 любимых городских фонтанов. Лидером стал фонтан перед зданием Российской национальной библиотеки на Московском проспекте, который в прошлом году вновь заработал после реставрации.