Только треть петербуржцев и жителей Ленобласти уехали на майские праздники

Только треть петербуржцев и жителей Ленобласти уехали на майские праздники
В праздничные дни Санкт-Петербург принимал гостей из других регионов страны. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В этом году только 29% петербуржцев и жителей Ленинградской области в длинные выходные отправились путешествовать в другие регионы России. Остальные остались дома. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

География поездок туристов из Петербурга и области обширная: от Калининграда до Камчатки. Но самыми популярными направлениями у путешественников стали соседние Москва, Великий Новгород и Псков: в эти регионы отправилось 40% туристов. На четвертом и пятом местах – Карелия и Вологодская область с 5% и 4% соответственно.

Еще около 3% жителей Северной столицы и Ленобласти отправились в южном направлении в Краснодарский край, Ставропольский край и Ростовскую область. Сочи сохранил свои позиции в Топ-10 самых посещаемых городов в праздники, а в связи с закрытием авиасообщения популярные в прошлые годы направления Анапа, Геленджик и Краснодар потеряли 17% туристов.

В праздничные дни Санкт-Петербург принимал гостей из других регионов страны. Больше всего было путешественников из Москвы, на втором месте по численности были туристы из Нижнего Новгорода.

майские праздники мегафон оператор связи


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Грузовикам запретят проезд по участку КАД в дни ПМЭФ
АО «ЛОЭСК» поздравило ветеранов-энергетиков с Днем Победы и почтило память ...
Правительством Ленинградской области утверждена дорожная карта по ...
Минобороны РФ хочет получить право вырубать лес без разрешений
«Лукойл» выкупит российские заправки и завод Shell
Российский МИД предупредил об ответных мерах при вступлении Финляндии в НАТО
Цена за «квадрат» в новостройках Петербурга достигла рекордных ...
Эрмитаж организует бесплатный вход в честь Дня музеев