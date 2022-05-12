Только треть петербуржцев и жителей Ленобласти уехали на майские праздники

В этом году только 29% петербуржцев и жителей Ленинградской области в длинные выходные отправились путешествовать в другие регионы России. Остальные остались дома. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

География поездок туристов из Петербурга и области обширная: от Калининграда до Камчатки. Но самыми популярными направлениями у путешественников стали соседние Москва, Великий Новгород и Псков: в эти регионы отправилось 40% туристов. На четвертом и пятом местах – Карелия и Вологодская область с 5% и 4% соответственно.

Еще около 3% жителей Северной столицы и Ленобласти отправились в южном направлении в Краснодарский край, Ставропольский край и Ростовскую область. Сочи сохранил свои позиции в Топ-10 самых посещаемых городов в праздники, а в связи с закрытием авиасообщения популярные в прошлые годы направления Анапа, Геленджик и Краснодар потеряли 17% туристов.

В праздничные дни Санкт-Петербург принимал гостей из других регионов страны. Больше всего было путешественников из Москвы, на втором месте по численности были туристы из Нижнего Новгорода.