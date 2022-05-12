ПФР: с 1 июня уволившимся пенсионерам в России прибавят пенсию

Некоторым российским гражданам увеличат пенсию с 1 июня. На прибавку могут рассчитывать те, кто уволился с работы в феврале.

Пенсии будут увеличены автоматически, подавать заявление для этого не потребуется. Об этом сообщает Life.

Кроме того, с лета в России вступает в силу закон, изменяющий порядок начисления страховой пенсии по потере кормильца. Получающие ее выпускники школ, которым уже исполнилось 18 лет, продолжат получать эти выплаты до 1 сентября. Но если школьник пойдет учиться далее, то пенсию продолжат зачислять во время учебы вплоть до 23 лет. Заявление в этом случае также не потребуется.

Также новый закон разрешает не доказывать иждивение детей умершего кормильца, которые старше 18 лет и обучаются очно, в том числе за границей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российским пенсионерам со стажем 35 лет рассказали, как можно получить преференции.