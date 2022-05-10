Российским пенсионерам со стажем 35 лет рассказали, как можно получить преференции

Российским пенсионерам со стажем 35 лет рассказали, как можно получить преференции
Российским пенсионерам со стажем 35 лет рассказали, как можно получить преференции. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Пожилым гражданам России напомнили о льготах, которые могут быть предоставлены за длительный стаж.

В случае, если накоплен достаточный объем опыта работы, пенсионер может оформить для себя новый статус, который даст ему новые льготы и дополнительные выплаты. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пенсионного эксперта Анастасию Кирееву.

Специалист отметила, что здесь речь идет о звании ветерана труда. Так его возможно получить на основании накопленного длительного стажа работы на различных предприятиях. Оформление звания на федеральном уровне возможно двумя путями.

Первый, — это стать ветераном труда можно в случае, если у женщины есть в распоряжении 20 лет стажа, а у мужчины — 25 лет работы. Также подойдет выслуга лет, которая дает право на назначение пенсии. При этом специалист подчеркивает, что у человека должна быть награда или почетная грамота, например, российская или советская медаль, орден, почетное звание России или Советского Союза. В этом случае стаж работы может составить 15 лет, рассказывает эксперт.

Второй вариант — получение ветеранского звания без наград на основании только одного стажа. Так для женщин он составит 35 лет, а для мужчин — 40 лет. В этом случае человек должен был начать работать в несовершеннолетнем возрасте во время Великой Отечественной войны.

Для оформления звания ветерана труда гражданину достаточно со всеми документами обратиться в любой МФЦ или в соцзащиту по месту жительства. Понадобится также фотография для будущего удостоверения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правительство предоставило президенту РФ Владимиру Путину предложение о дополнительной индексации пенсий и пособий граждан.

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