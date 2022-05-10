Российским пенсионерам со стажем 35 лет рассказали, как можно получить преференции

Российским пенсионерам со стажем 35 лет рассказали, как можно получить преференции. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Российским пенсионерам со стажем 35 лет рассказали, как можно получить преференции. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Пожилым гражданам России напомнили о льготах, которые могут быть предоставлены за длительный стаж.

В случае, если накоплен достаточный объем опыта работы, пенсионер может оформить для себя новый статус, который даст ему новые льготы и дополнительные выплаты. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пенсионного эксперта Анастасию Кирееву.

Специалист отметила, что здесь речь идет о звании ветерана труда. Так его возможно получить на основании накопленного длительного стажа работы на различных предприятиях. Оформление звания на федеральном уровне возможно двумя путями.

Первый, — это стать ветераном труда можно в случае, если у женщины есть в распоряжении 20 лет стажа, а у мужчины — 25 лет работы. Также подойдет выслуга лет, которая дает право на назначение пенсии. При этом специалист подчеркивает, что у человека должна быть награда или почетная грамота, например, российская или советская медаль, орден, почетное звание России или Советского Союза. В этом случае стаж работы может составить 15 лет, рассказывает эксперт.

Второй вариант — получение ветеранского звания без наград на основании только одного стажа. Так для женщин он составит 35 лет, а для мужчин — 40 лет. В этом случае человек должен был начать работать в несовершеннолетнем возрасте во время Великой Отечественной войны.

Для оформления звания ветерана труда гражданину достаточно со всеми документами обратиться в любой МФЦ или в соцзащиту по месту жительства. Понадобится также фотография для будущего удостоверения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правительство предоставило президенту РФ Владимиру Путину предложение о дополнительной индексации пенсий и пособий граждан.