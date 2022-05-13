Эксперт рассказала о преимуществе стажа российских пенсионеров с 1992 по 2001 год

Выяснилось, что существуют некоторые нюансы зачисления пенсий по определенным временным периодам. Так, может появится дополнительный бонус за время, в которое человек не работал.

В данным случае речь идет о нестраховых выплатах. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала, что, например, учебу зачастую можно включить в стаж и получить от этого определенный бонус. Об этом пишет PRIMPRESS.

Так, по словам специалиста, если гражданин учился в период с 1992 по 2001 год, эти периоды для него засчитываются в общий стаж без исключений. Конкретно необходимо рассматривать учебу в университете, в техникуме или в училище.

Касательно учебы в советское время, то есть до 1992 года, правила немного меняются. По словам специалиста, она будет засчитана для пенсии в случае, если до нее были периоды работы или служба в армии. В противном случае посчитают только учебу в профессионально-технических учреждениях, подчеркивает Киреева.

Несмотря на это, как отметила эксперт, даже если периоды учебы учтут для пенсии, это не повлияет на ее размер, поскольку в сам расчет выплаты такой стаж не входит. Однако это может помочь достичь необходимого минимума для назначения страховой пенсии по старости.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что часть российских граждан с первого июня получит увеличенную пенсию. На прибавку могут рассчитывать те, кто уволился с работы в феврале.