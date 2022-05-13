«Желтый» уровень опасности объявили в Петербурге из-за сильного ветра

В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности вплоть до вечера.

По прогнозам специалистов, ветер в городе не стихнет до самого вечера. По информации Росгидрометцентра России, начиная с 9 утра до 21 часа вечера в Северной столице продержится «желтый» уровень опасности». Об этом предупреждает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что местами порывы ветра могут достичь 15 м/с, в связи с этим правительство Санкт-Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта, чтобы избежать ДТП.

Кроме того, просьба проявлять особую осторожность обращена и к пешеходам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге 13 мая ожидается сильный ветер. Синоптики предупреждают, что его порывы могут достигнуть 17 м/с. Кроме того, местами пройдут дожди.