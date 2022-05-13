Петербургская сеть студий маникюра Kistochki не может погасить 75% облигаций на 40 млн

В Санкт-Петербурге сеть студий маникюра Kistochki объявила о дефолте. Компания не в состоянии отдать кредит по облигационному займу, составляющий 40 миллионов рублей.

Всего в петербургскую сеть Kistochki входит 22 студии, одна из которых располагается в Ленинградской области и еще две в Москве. Еще несколько лет назад, в 2019 году, компания взяла займ на 40 млн рублей, но сейчас может отдать обратно лишь 10 млн рублей. Об этом сообщают «Ведомости Санкт-Петербург».

Отмечается, что Kistochki планируют предложить инвесторам план реструктуризации. Финансовые проблемы компанией связываются с пандемией.

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