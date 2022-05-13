На Челябинской улице пожар в здании хлебозавода «Ржевка хлеб» достиг дополнительного номера

На Челябинской улице пожар в здании хлебозавода "Ржевка хлеб" достиг дополнительного номера. Фото: "Яндекс.Карты"

На Челябинской улице пожар в здании хлебозавода "Ржевка хлеб" достиг дополнительного номера. Фото: "Яндекс.Карты"

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга огонь полыхал на хлебозаводе «Ржевка хлеб». В настоящее время пламя удалось локализовать.

Около 14:58 в пятницу, 13 мая, в экстренные службы поступило сообщение, что на улице Челябинская, 2 полыхает завод. Спасатели экстренно выехали на место происшествия в составе 5 единиц техники от МЧС и 22 человека личного состава.

По прибытию на место выяснилось, что в каркасно-металлическом, размером 15х20 метров производственном здании хлебозавода огонь разошелся на площади 300 квадратных метров.

В 15:09 пожару присвоили дополнительный номер 1 БИС, и только практически спустя час, в 16:15, ранг пожара был снижен до первого номера.

В настоящий момент спасатели продолжают работу на месте происшествия. Сведения о пострадавших пока не поступали, причины возгорания устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в квартирном пожаре пострадал один человек. Все произошло в Пушкинском районе Петербурга 12 мая.