В июле на территории Ленобласти начнут строить первый комплекс глубокой переработки отходов

В Кингисеппском районе Ленинградской области появится новый комплекс по обращению с отходами. Строительство проекта запланировано на середину лета.

В Ленинградской области это будет первый комплекс глубокой переработки отходов. В общей сложности стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд рублей, 875 млн рублей из которых проекту будет выдано «зелеными» облигациями. Их выпуском занимается Российский экологический оператор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области.

На настоящий момент Главгосэкспертиза России уже выдала положительное заключение на проект комплекса по обращению с отходами «Кингисепп» в Ленинградской области. По плану, объект первым в стране получит софинансирование за счет «зеленых» облигаций, выпущенных «Российским экологическим оператором».

Ввести к эксплуатацию комплекс планируется во втором квартале 2023 года. По словам генерального директора АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области» Антона Бучнева, около 90% оборудования комплекса будет отечественного производства, и также рассчитывается, что в процессе строительства оставшийся объем иностранного оборудования постепенно будет заменен отечественным.

Бучнев подчеркнул, что одобрение и софинансирование через «зеленые» облигации говорит о том, что будущий проект уже соответствует строгим требованиям ППК «РЭО» и стратегическим целям национальной политики в сфере охраны окружающей среды.

Отмечается, что комплекс будет иметь мощность 300 тысяч тонн в год. Он расположится на нарушенных землях промзоны «Фосфорит» в Кингисеппском районе. Линии сортировки на нем позволят отбирать не менее 20% вторсырья нужного качества.

Биоразлагаемые органические отходы отправятся на компостирование, они составят примерно 35% от общего объема мусора. На комплексе будут отбираться и отходы фракции для производства SRF-топлива. Оставшийся объем отходов — менее 30% — на комплексе будет обезврежен и изолирован на полигоне.

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