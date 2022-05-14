За сутки в Петербурге скончалось 13 пациентов с коронавирусом

За сутки в Петербурге скончалось 13 пациентов с коронавирусом. Фото: pexels

За сутки в Петербурге скончалось 13 пациентов с коронавирусом. Фото: pexels

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 13 человек с положительным тестом на коронавирус.

О новой статистике летальности и заболеваний инфекцией сегодня, 14 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Петербург на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 16 летальных исходов за сутки. В Ленинградской области за последние сутки коронавирус не смог забрать ни одну жизнь, а выздоровело от инфекции там 132 человека за сутки.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 664 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 377 571 человек, в том числе 107 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вспышка «неизвестной лихорадки» в КНДР может быть коронавирусной инфекцией, считает эксперт, ведь в случае, если болезнь сопровождается лихорадкой, то речь, вероятнее всего, идет об инфекционном заболевании.