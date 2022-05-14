Северная столица занимает 2 место по суточной заболеваемости COVID-19

Санкт-Петербург занимает 2 место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 315 жителей Петербурга сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки. Об этом сегодня, 14 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 524 177 местных жителей. При этом 1 486 625 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 424 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место. Лидером в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 402 человек. Третье место у Московской области — 246 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вспышка «неизвестной лихорадки» в КНДР может быть коронавирусной инфекцией, считает эксперт, ведь в случае, если болезнь сопровождается лихорадкой, то речь, вероятнее всего, идет об инфекционном заболевании.