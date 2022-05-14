Коронавирусные ограничения в Петербурге продлевают до 15 июня

Действующие ограничения по COVID-19 в Северной столице было решено продлить вплоть до 15 мая, при этом, если решение об отмене масочного режима одобрит Роспотребнадзор, горожане смогут ходить уже без масок.

В пресс-службе Смольного сообщили, что появился новый обновленный вариант «антиковидного» постановления от 13 марта 2020 года , в котором говорится о продлении коронавирусных ограничений до 15 июня. Соответствующий документ подписал губернатор Петербурга Александр Беглов в связи с тем, что действие ограничений по коронавирусной инфекции истекал 16 мая.

Отмечается, что согласно подписанному постановлению действие всех мер по коронавирусу, которые не были отменены, продолжается пока до 15 июня.

До этого Александр Беглов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой обращение с просьбой отменить масочный режим в Санкт-Петербурге.