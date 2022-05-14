Еврокомиссия может разрешить ограничивать цены на газ из России при прекращении поставок

Еврокомиссия может разрешить ограничивать цены на газ из России при прекращении поставок
Еврокомиссия может разрешить ограничивать цены на газ из России при прекращении поставок. Фото: Pixabay

Еврокомиссия допустила, что есть вероятность в разрешении странам Евросоюза ограничивать цены на газ для потребителе при прекращении поставок из РФ.

Таким образом, государствам-членам ЕС предоставят право регулировать цены на топливо в течение переходного периода с целью защиты от скачков цен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Welt am Sonntag. Отмечается, что в распоряжение немецкой газеты попал документ ЕК о краткосрочных интервенциях на энергетических рынках.

Более того, для финансирования упомянутой меры потребуются «значительные суммы».

С 1 апреля «Газпром» по указу президента России Владимира Путина перешел на схему оплаты газа с недружественными странами в рублях. Некоторые страны эти требования исполнять отказались.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Турция не будет разрывать отношения с Россией из-за торговли, потока туристов и поставок газа, считает американский обозреватель Роберт Эллис.

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