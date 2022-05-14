Еврокомиссия может разрешить ограничивать цены на газ из России при прекращении поставок

Еврокомиссия может разрешить ограничивать цены на газ из России при прекращении поставок. Фото: Pixabay

Еврокомиссия может разрешить ограничивать цены на газ из России при прекращении поставок. Фото: Pixabay

Еврокомиссия допустила, что есть вероятность в разрешении странам Евросоюза ограничивать цены на газ для потребителе при прекращении поставок из РФ.

Таким образом, государствам-членам ЕС предоставят право регулировать цены на топливо в течение переходного периода с целью защиты от скачков цен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Welt am Sonntag. Отмечается, что в распоряжение немецкой газеты попал документ ЕК о краткосрочных интервенциях на энергетических рынках.

Более того, для финансирования упомянутой меры потребуются «значительные суммы».

С 1 апреля «Газпром» по указу президента России Владимира Путина перешел на схему оплаты газа с недружественными странами в рублях. Некоторые страны эти требования исполнять отказались.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Турция не будет разрывать отношения с Россией из-за торговли, потока туристов и поставок газа, считает американский обозреватель Роберт Эллис.