NI: Турция не может разорвать отношения с РФ из-за торговли, туристов и газа

NI: Турция не может разорвать отношения с РФ из-за торговли, туристов и газа
Турция не сможет отказаться от отношений с Россией. Фото: unsplash

Американский обозреватель Роберт Эллис считает, что Турция не будет разрывать отношения с Россией из-за торговли, потока туристов и поставок газа.

Он написал в статье для журнала National Interest, что Анкара не станет отказываться от отношений с Москвой по примеру НАТО из-за тесных торговых связей. Эллис указал, что Турция зависит от РФ в торговле и газе. Кроме того, Россия строит для Турции атомную электростанцию «Аккую», что тоже не позволяет Анкаре отказаться от сотрудничества с РФ.

Обозреватель также отметил, что в Турции рассчитывают на рекордный поток российских туристов в этом сезоне. Он уточнил, что местный авиаперевозчик Turkish Airlines выделил для путешественников из РФ около полутора миллионов мест.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что число авиарейсов из России в Турцию вырастет до 290 в неделю.

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