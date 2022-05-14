В Германии заявили, что страна сможет пережить зиму без российского газа

В Германии заявили, что страна сможет пережить зиму без российского газа
В Германии заявили, что страна сможет пережить зиму без российского газа. Фото: Pixabay

В Берлине высказали предположение, что ФРГ будет в состоянии пережить зиму без поставок газа из России.

Как утверждает вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек в беседе с Wirtschafts Woche, у ФРГ есть способ пережить зиму без российского газа.

Хабек отметил, что это вполне возможно при условии значительной экономии энергии и при наличии полных газохранилищ. Также, по словам министра, промышленность и частные лица Германии могут сократить потребление энергии примерно на 10% и при этом не испытать сильных трудностей.

«Если к концу года у нас будут полные хранилища, если два из четырех наших арендованных плавучих танкеров СПГ будут подключены к сети, то сможем в какой-то степени пережить зиму без поставок российского газа», — заявил Хабек.

При этом министр упомянул и о вероятных экономических рисках остановки импорта газа из России, так как даже при соблюдении всех условий цены на газ, скорее всего, будут большими, и резервуары для хранения в конце зимы опустеют.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что странам Евросоюза могут разрешить ограничивать цены на газ для потребителе при прекращении поставок из России.

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