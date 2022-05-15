Петербург ждет ветер, дожди и до +14 в воскресенье

Последний день недели в Петербурге не порадует теплой и солнечной погодой. Ожидаются дожди и ветер.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, порция холодного воздуха придет в город на Неве по периферии циклона. Он нагонит облака и принесет небольшие дожди. А температура воздуха сегодня будет на пару градусов ниже майской нормы.

Температура составит до +12 до +14 градусов, в Ленобласти прогнозируется от +10 до +15 градусов. Порывистый ветер подует с запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 754 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Рабочая неделя начнется также с дождливой погоды и похолодания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в этом году на праздник корюшки в Петербурге каждый может попасть бесплатно.