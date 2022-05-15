В аэропорту Пулково в воскресенье отменили четыре рейса

В аэропорту Пулково в воскресенье отменили четыре рейса
В Пулково отменяют рейсы. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В воскресенье, 15 мая, в петербургском аэропорту Пулково отменены четыре авиарейса. Самолеты не улетят по российским и международным направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Нур-Султан (вылет был запланирован на 5:50), Ростов-на-Дону (10:15, 15:50), Симферополь (18:15).

Также есть один задержанный рейс. С опозданием на 20 минут вылетит самолет авиакомпании Turkish Airlines до Антальи, который был запланирован на 12:55. Новое время вылета — 13:15.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство второго терминала Пулково отложили до восстановления пассажиропотока. В настоящее время Пулково не нуждается во втором терминале, поскольку справляется с текущим пассажиропотоком.

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