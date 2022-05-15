КиберФронт Z в воскресенье проведет дискуссионный вечер с Виталием Милоновым

Специальное объединение пользователей соцсетей КиберФронт Z каждые выходные проводит дискуссионные вечера на острые мировые темы. На сегодняшней встрече будет специальный гость — депутат Госдумы Виталий Милонов.

В воскресенье, 15 мая, в патриотическом баре на Васильевском острове пройдет тематическая встреча с участием Виталия Милонова. Депутат расскажет о своей поездке на Донбасс и успехах специальной операции России. Кроме того, он ответит на вопросы участников дискуссии.

Дискуссионный вечер начнется в 18:00 в баре на Университетской набережной, 25. Встреча продлится до 22:00. Вход на мероприятие бесплатный.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что накануне КиберФронт Z провел дискуссию «Азовсталь: падение близко?». Специальным гостем мероприятия был бывший командир подразделения Варяги Константин Ковалев.