КиберФронт Z в воскресенье проведет дискуссионный вечер с Виталием Милоновым

КиберФронт Z в воскресенье проведет дискуссионный вечер с Виталием Милоновым
Специальным гостем встречи будет депутат ГД Виталий Милонов. Фото: скриншот "Вечер с Кибер Фронтом"/ВК

Специальное объединение пользователей соцсетей КиберФронт Z каждые выходные проводит дискуссионные вечера на острые мировые темы. На сегодняшней встрече будет специальный гость — депутат Госдумы Виталий Милонов.

В воскресенье, 15 мая, в патриотическом баре на Васильевском острове пройдет тематическая встреча с участием Виталия Милонова. Депутат расскажет о своей поездке на Донбасс и успехах специальной операции России. Кроме того, он ответит на вопросы участников дискуссии.

Дискуссионный вечер начнется в 18:00 в баре на Университетской набережной, 25. Встреча продлится до 22:00. Вход на мероприятие бесплатный.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что накануне КиберФронт Z провел дискуссию «Азовсталь: падение близко?». Специальным гостем мероприятия был бывший командир подразделения Варяги Константин Ковалев.

виталий милонов дискуссия КиберФронт Z новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге организовали бесплатное тестирование на ВИЧ
Пенсионерам в РФ напомнили о льготе для дачников в 2022 году
Россиянам выплатят по 20 000 рублей на карту «Мир» в 2022 году
Sabah: зеленый чай помогает похудеть и укрепляет иммунитет
Президент Финляндии объявил о решении вступить в НАТО
Эксперт Востриков: рост цен на продукты в России не связан с тратами на ...
Крупнейшая выставка кошек проходит в Петербурге
Петербург с 15 мая перешел на периодическое протапливание