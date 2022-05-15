РБК: число краж в продуктовых магазинах России с февраля выросло на треть

РБК: число краж в продуктовых магазинах России с февраля выросло на треть
В российских магазинах стали чаще воровать. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В продуктовых магазинах России в феврале-апреле участились кражи. За год число таких преступлений выросло на треть.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные NTechLab, самыми популярными товарами для кражи стали кондитерские изделия, колбасы, алкогольные напитки, сыры, кофе и какао. Злоумышленники за раз похищали товаров в среднем на 1,5 тысячи рублей, что на четверть больше, чем год назад.

Во многих случаях воры уносили украденное вместе с корзинкой. Кроме того, в магазинах выросло число краж на кассах самообслуживания — число участников подобных преступлений увеличилось на 34%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в МВД составили социальный портрет преступника в России. В начале 2022 года преступления в России чаще совершали мужчины без дохода и с криминальным прошлым.

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