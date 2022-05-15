Европарламент пригрозил Турции изоляцией за отказ принимать Финляндию в НАТО

В ЕП пригрозили Турции изоляцией в случае блокирования приема Финляндии и Швеции в НАТО. Фото: unsplash

В ЕП пригрозили Турции изоляцией в случае блокирования приема Финляндии и Швеции в НАТО. Фото: unsplash

В Европарламенте предупредили, что Турция будет изолирована в НАТО в случае отказа принимать Финляндию и Швецию в альянс.

Глава ведущей фракции ЕП — Европейской народной партии — Манфред Вебер заявил, что Анкару ожидает изоляция внутри НАТО, если она будет блокировать вступление двух скандинавских стран в Североатлантический альянс.

«Если обе страны сами этого хотят, значит, Финляндия и Швеция являются частью (НАТО — ред.), это несомненно. Нет никакой разумной причины для задержки или блокирования», — заявил политик медиагруппе Funke.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщал, что Анкара следит за процессом возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не смотрит на это положительно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что президент Финляндии объявил о решении вступить в НАТО.