Холод и дождь не оставят петербуржцев в понедельник

Холод и дождь не оставят петербуржцев в понедельник
В городе пойдет дождь. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Рабочая неделя в Петербурге начнется с холодной и дождливой погоды, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Северная столица в понедельник будет во власти северных воздушных потоков, которые принесут в город новые порции холодного воздуха. Небо будет частично затянуто облаками, пройдут кратковременные дожди. Температура останется ниже нормы.

На улице сегодня ожидается от 10 до 12 градусов тепла, в Ленобласти температура составит от 8 до 13 градусов. Порывистый северо-западный ветер разгонится до 4-9 м/с. Атмосферное давление поднимется до 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник в Петербурге снова будет дождливо, а температура снизится еще сильнее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург с 15 мая перешел на периодическое протапливание.

новости СПб погода спб прогноз погоды


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный возьмет 8 млрд рублей в долг для строительства метро
Последний актив «Алмаз-Антей» продали в Петербурге
АТОР назвала страны, которые открылись для российских туристов
Последние звонки для школьников Петербурга пройдут с 23 по 25 мая
ДТП с грузовиками перекрыло КАД на севере Петербурга
Российский магазин приложений NashStore не смогли запустить из-за кибератаки
Хватит всем: петербуржцы могут делиться с близкими связью билайн
В субботу в Петергофе состоится традиционный праздник фонтанов