Холод и дождь не оставят петербуржцев в понедельник

Рабочая неделя в Петербурге начнется с холодной и дождливой погоды, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Северная столица в понедельник будет во власти северных воздушных потоков, которые принесут в город новые порции холодного воздуха. Небо будет частично затянуто облаками, пройдут кратковременные дожди. Температура останется ниже нормы.

На улице сегодня ожидается от 10 до 12 градусов тепла, в Ленобласти температура составит от 8 до 13 градусов. Порывистый северо-западный ветер разгонится до 4-9 м/с. Атмосферное давление поднимется до 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник в Петербурге снова будет дождливо, а температура снизится еще сильнее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург с 15 мая перешел на периодическое протапливание.