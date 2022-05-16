Метеоролог Куткевич: теплая погода вернется в Петербург во второй половине недели

Метеоролог Юрий Куткевич рассказал петербуржцам, какой будет погода на этой неделе. Тепло вернется уже через несколько дней.
В первой половине недели в Петербурге будет держаться прохладная погода. За похолодание отвечает холодная тыловая часть циклона. Еще несколько дней петербуржцев ждут северный ветер и кратковременные дожди. Воздух будет прогреваться максимум до 10-12 градусов тепла. Об этом пишет «Городовой».
Теплая и солнечная погода вернется в Северную столицу уже во второй половине недели. Температура днем будет достигать 16-17 градусов.
Куткевич добавил, что атмосферное давление на этой неделе начнет понемногу повышаться.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что холод и дождь не оставят петербуржцев в понедельник.