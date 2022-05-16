Метеоролог Куткевич: теплая погода вернется в Петербург во второй половине недели

Метеоролог Куткевич: теплая погода вернется в Петербург во второй половине недели
Вторая половина недели в Петербурге будет более теплой. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Метеоролог Юрий Куткевич рассказал петербуржцам, какой будет погода на этой неделе. Тепло вернется уже через несколько дней.

В первой половине недели в Петербурге будет держаться прохладная погода. За похолодание отвечает холодная тыловая часть циклона. Еще несколько дней петербуржцев ждут северный ветер и кратковременные дожди. Воздух будет прогреваться максимум до 10-12 градусов тепла. Об этом пишет «Городовой».

Теплая и солнечная погода вернется в Северную столицу уже во второй половине недели. Температура днем будет достигать 16-17 градусов.

Куткевич добавил, что атмосферное давление на этой неделе начнет понемногу повышаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что холод и дождь не оставят петербуржцев в понедельник.

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