Синоптик Колесов: похолодание в Петербурге продлится до конца рабочей недели

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал горожанам о погоде на этой неделе.
Колесов написал в своем Telegram-канале, что сейчас средняя суточная температура воздуха в Северной столице составляет около 9 градусов тепла. По его словам, хорошо сейчас только тем, у кого не отключили отопление, — из-за холодного ветра и дождей сейчас довольно «свежо» в квартирах.
Первая половина недели будет прохладной и дождливой, воздух будет прогреваться максимум до 12 градусов. Ветер начнет задувать с северных направлений, из-за чего среднесуточная температура может опуститься ниже 8 градусов.
«Так что терпим и ждем потепления. К концу рабочей недели оно намечается», — отметил Колесов.
Уже с четверга в Северной столице распогодится до 14 градусов, а дальне будет еще теплее.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что холод и дождь не оставят петербуржцев в понедельник.