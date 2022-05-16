Синоптик Колесов: похолодание в Петербурге продлится до конца рабочей недели

Дожди и похолодание останутся в Петербурге до четверга. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Дожди и похолодание останутся в Петербурге до четверга. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал горожанам о погоде на этой неделе.

Колесов написал в своем Telegram-канале, что сейчас средняя суточная температура воздуха в Северной столице составляет около 9 градусов тепла. По его словам, хорошо сейчас только тем, у кого не отключили отопление, — из-за холодного ветра и дождей сейчас довольно «свежо» в квартирах.

Первая половина недели будет прохладной и дождливой, воздух будет прогреваться максимум до 12 градусов. Ветер начнет задувать с северных направлений, из-за чего среднесуточная температура может опуститься ниже 8 градусов.

«Так что терпим и ждем потепления. К концу рабочей недели оно намечается», — отметил Колесов.

Уже с четверга в Северной столице распогодится до 14 градусов, а дальне будет еще теплее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что холод и дождь не оставят петербуржцев в понедельник.