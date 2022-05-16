Холдинг Л1 отмечает юбилей: за 30 лет работы возведено более 2 млн квадратных метров

Строительно-инвестиционный холдинг Л1 отмечает 30-летний юбилей.

За эти годы компания возвела в Северо-Западном регионе более 2 миллионов квадратных метров жилой, социальной и коммерческой недвижимости. Только в Петербурге построено более 32 тысяч квартир в 196 домах.

Компания Л1, изначально носившая название ЛЭК, с момента создания была организацией новой рыночной экономики. Это было ее главным отличием от многочисленных застройщиков, выросших из советских строительно-монтажных управлений.

Л1 является одной из главных строительных компаний в Петербурге. С 2005 года застройщик был в лидерах по вводу жилья с долей около 10%. Компания строила объекты не только в городе на Неве, но и в других городах — Москве, Новосибирске, Сочи. Кроме того, холдинг участвовал в государственных проектах, в том числе в Федеральной программе по переселению жителей из районов Крайнего Севера.

После кризиса в 2008 году компания ЛЭК провела ребрендинг и сменила название на Л1 — Строительная компания №1. Холдинг специализируется на строительстве жилья среднего ценового сегмента и бизнес-класса.

Основатель и руководитель Л1 Павел Андреев назвал главным правилом в бизнесе наличие конкурентного преимущества. «Если кроме цены никаких других преимуществ у объекта нет — это тупик», — считает глава компании.

По словам Андреева, все дома Компании Л1 построены в обжитых районах Петербурга с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.

«И это – одно из главных конкурентных преимуществ жилых комплексов Компании Л1. Все наши проекты отличаются интересными архитектурными решениями, яркими фасадами и удобством планировок. Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии и соответствуют всем современным стандартам, как в строительстве, так и в инженерном оснащении», — отметил Андреев.

Строительная отрасль ощущала последствия кризиса 2008 года почти в течение 10 лет, однако холдингу Л1 удалось удержаться на плаву и продолжить выполнять обязательства перед дольщиками и контрагентами.

Глава компании рассказал, что кризис получилось преодолеть благодаря сильнейшей команде профессионалов. Холдинг провел множество переговоров с дольщиками и банками, но все закончилось успешно.

На сегодняшний день у Л1 нет никаких кредитных обязательств, а обширный земельный банк позволяет строить крупные планы на будущее. Кроме того, последние годы для компании выдались успешными, что позволило сформировать солидную финансовую «подушку безопасности».

«Учитывая еще и наш огромный 30-летний опыт, могу с уверенностью сказать, что Компания Л1 сможет преодолеть любой кризис», — заявил Андреев.

На ряде возведенных Л1 объектов работает управляющая компания, связанная с застройщиком. Благодаря этому строители в кратчайшие сроки узнают о потребностях жильцов, тем самым улучшая потребительские характеристики уже новых проектов.

В 2017 году Компания Л1 вошла в пятерку лучших девелоперов Петербурга в рейтинге риэлторской и консалтинговой компании «Метриум Групп». А в 2019 году «Деловой Петербург» включил застройщика в топ-100 самых знаковых городских брендов.

Сейчас холдинг продолжает строительство трех жилых комплексов в Северной столице: «Поэт» и «Байрон» в Выборгском районе, а также премиальный корпус ЖК «Граф Орлов» на первой линии Московского проспекта. В этом году компания планирует вывести на рынок новый объект.