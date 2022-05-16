Огромный кукиш появился на месте непостроенного парка в Шушарах

В Шушарах установили скульптуру в виде кукиша на пустыре, где уже несколько лет обещают построить парк.

Огромный кулак с жестом «кукиш» появился на пустыре в конце Пушкинской улицы. По всей видимости, этой скульптурой местные жители попытались выразить недовольство пустым обещаниям возвести на этом месте общественный парк.

Как рассказали в паблике «Шумные Шушары», строительная компания «Дальпитерстрой» еще в 2013 году обещала озеленить территорию. Три с лишним года назад Смольный одобрил перевод земельных участков под рекреационную зону, но до благоустройства дело так и не дошло.

«И вот уже 4 года мы наблюдаем как на этом месте вырисовывается парк…«Кукиш-парк», — пишут в ВК-сообществе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что скульптуры Дома Николаевых снова пострадали от рук вандалов.