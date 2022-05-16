АТОР назвала страны, которые открылись для российских туристов

В Ассоциации туроператоров России рассказали, какие страны начали снимать ковидные ограничения и стали доступны для российских путешественников.

Одной из таких стран стала Австрия. С 16 мая она отменила все ограничения для иностранных туристов. От путешественников теперь не требуют сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании и ПЦР-тест. Маски и сертификаты отменили в ресторанах и музеях, но в больницах, супермаркетах и общественном транспорте они все еще нужны.

Вьетнам отказался от всех ограничений для туристов с 15 мая. Гостей из-за рубежа начали принимать без отрицательного ПЦР-теста или анализа на антиген. Российские туристы могут посетить эту страну без визы, если отдых продлится не больше 15 дней. Правда, прямых рейсов до Вьетнама сейчас нет, перелет с пересадками обойдется как минимум в 100 тысяч рублей в одну сторону.

Одновременно с Вьетнамом открылась и Мьянма. Азиатское государство начало прием заявлений на электронные визы. Для въезда в страну туристам нужны ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, для которых подходят российские «Спутники».

Франция с 16 мая отменяет масочный режим в общественном транспорте. Граждане России могут посетить страну по туристическим визам. У путешественников будут спрашивать только отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов.

Израиль с 20 мая полностью отказывается от ПЦР-тестов, которые требовали у туристов по прибытии. С 10 мая власти страны разрешили туристам предъявлять результат теста на антиген не старше 24 часов вместо ПЦР-теста.

Лаос открылся для туристов неделю назад. Путешественники из РФ могут уехать в страну без визы на 30 дней. Вакцинированные пребывающие могут приезжать без тестов, а остальным требуется сдать экспресс-тест на антиген перед поездкой.

Новая Зеландия собирается открыться для туристов с 31 июля. Страна будет принимать только привитых иностранцев, которым также потребуется пройти тестирование. Россиянам для посещения Новой Зеландии необходима гостевая виза, но заявления на нее пока не принимают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург принял более полумиллиона туристов в майские праздники.