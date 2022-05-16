Последний актив «Алмаз-Антей» продали в Петербурге

Последний актив &#171;Алмаз-Антей&#187; продали в Петербурге
Объект выкупила ООО "Центр "Кристалл". Фото: google.maps

Последний свободный актив Северо-Западного регионального центра концерна ВКО «Алмаз-Антей» – Обуховский завод» сменил собственника.

Как сообщает «Деловой Петербург», речь идет о здании и земельном участке под ним на Бобруйской улице, 7. Объект выкупила ООО «Центр «Кристалл».

В собственность компании перешли земельный участок площадью 500 квадратных метров, а также здания и нежилые помещения, общая площадь которых составляет 12 тысяч квадратных метров.

Комплекс уже пытались продать на торгах в 2021 году. Тогда начальная стоимость составляла 300 миллионов рублей, но об итогах акциона не сообщалось.

По мнению экспертов, объект на Бобруйской улице могут сохранить под промышленную или административную функцию, однако в перспективе землю могут освободить под жилую застройку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Siemens оставит турбинный завод «Силовым машинам» в Ленобласти.

алмаз-антей бобруйская улица продажа сделка


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный возьмет 8 млрд рублей в долг для строительства метро
Последний актив «Алмаз-Антей» продали в Петербурге
АТОР назвала страны, которые открылись для российских туристов
Последние звонки для школьников Петербурга пройдут с 23 по 25 мая
ДТП с грузовиками перекрыло КАД на севере Петербурга
Российский магазин приложений NashStore не смогли запустить из-за кибератаки
Хватит всем: петербуржцы могут делиться с близкими связью билайн
В субботу в Петергофе состоится традиционный праздник фонтанов