Судимый неадекват с лопатой устроил погром в парке «Монрепо»

В выборгском парке «Монрепо» в Ленобласти задержали и передали медикам неадекватного рецидивиста, повредившего оборудование.

Инцидент случился накануне около 20 часов на территории музея-заповедника «Монрепо». Нетрезвый мужчина пробрался в парк с лопатой и начал бить по газовому оборудованию, которое еще не успели установить. Об этом сообщили в пресс-службе Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

На шум от ударов лопатой прибежал работник парка, который сразу вызвал росгвардейцев с помощью тревожной кнопки-брелока. Прибывшие стражи порядка по виду установили, что гражданин в состоянии наркотического опьянения.

При проверке стало известно, что в прошлом у мужчины несколько судимостей за кражу, грабеж, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Задержанный хулиган был в неадекватном состоянии, поэтому для него вызвали бригаду скорой помощи. Вместо отдела полиции его доставили в больницу.

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