Глава МИД Лавров заявил, что жители России не останутся без интернета

Глава МИД Лавров заявил, что жители России не останутся без интернета. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Глава МИД Лавров заявил, что жители России не останутся без интернета. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, есть ли вероятность, что граждане России останутся без интернета.

По словам Лаврова, Россия без интернета точно не останется. Разговор об этом был затронут в ходе выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание». Лавров подчеркну, что не сомневается в возможностях российской молодежи . Об этом пишет ТАСС.

«У меня нет сомнений, что российская молодежь, российские мозги в вопросах, связанных с использованием интернета и других современных технологий, обеспечат нам нормальное существование», — заявил глава МИД.

Кроме того, Лавров заметил, что Россия уже на протяжении долгого времени в Международном союзе электросвязи совместно с другими странами выступает за начало «серьезного и честного» разговора о демократизации управления интернетом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Россия сама позаботится о своей экономике в условиях санкций, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.