Глава МИД Лавров заявил, что жители России не останутся без интернета

Глава МИД Лавров заявил, что жители России не останутся без интернета
Глава МИД Лавров заявил, что жители России не останутся без интернета. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, есть ли вероятность, что граждане России останутся без интернета.

По словам Лаврова, Россия без интернета точно не останется. Разговор об этом был затронут в ходе выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание». Лавров подчеркну, что не сомневается в возможностях российской молодежи . Об этом пишет ТАСС.

«У меня нет сомнений, что российская молодежь, российские мозги в вопросах, связанных с использованием интернета и других современных технологий, обеспечат нам нормальное существование», — заявил глава МИД.

Кроме того, Лавров заметил, что Россия уже на протяжении долгого времени в Международном союзе электросвязи совместно с другими странами выступает за начало «серьезного и честного» разговора о демократизации управления интернетом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Россия сама позаботится о своей экономике в условиях санкций, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

интернет Россия сергей лавров технологии


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Володин не одобрил идею Борреля забрать зерно с Украины в Европу
Объем выдачи кредитов на жилье в апреле текущего года среди россиян ...
Глава МИД Лавров заявил, что жители России не останутся без интернета
За сутки в Ленинградской области выявили еще 63 заболевших COVID-19
Петербург лидирует по числу зараженных коронавирусом за сутки
В Санкт-Петербурге скончалось еще 11 человек с COVID-19
В Ломоносовском районе Ленобласти по мужчине проехался трактор
В Петербурге спустя 22 года удалось найти подозреваемого в смертельном избиении